André Hauer ist neuer Vorsitzender des Dürkheimer Weinbauvereins. Der 24-Jährige tritt die Nachfolge von Jochen Schmitt an, der nach 13 Jahren im Amt nicht mehr kandidierte. Eigentlich habe er sein Amt bereits vor zwei Jahren abgeben wollen, sagte Schmitt – doch wegen der Pandemie fielen die letzten beiden Mitgliederversammlungen des Weinbauvereins aus. Es sei an der Zeit gewesen, das Amt in jüngere Hände zu geben, so Schmitt, der den Vorsitz im März 2009 übernommen hatte.

Schon vorher im Verein engagiert

Der frisch gewählte Vorsitzende Hauer berichtete, er habe sich bereits zuvor im Weinbauverein engagiert, vor allem bei dessen Veranstaltungen: „Und da ist die Idee aufgekommen, mehr zu tun.“ Der Flächennutzungsplan und die Beregnungsinfrastruktur gehören zu den Themen, die Hauer mit seinem Vorstandsteam anpacken möchte. Nach 33 Jahren im Vorstand hat sich Rolf Bart aus dem Gremium zurückgezogen, für ihn rückt Jannik Bart in den Ausschuss nach. Der neue Vorstand: Vorsitzender André Hauer; Stellvertreter Martin Freund; Schriftführer Lutz Heissler und Heike Gerstenhöfer; Ausschuss: Willi Freunscht, Helmut Darting, Jannik Bart, Jochen Schmitt, Jens Kuhmann, Uli Karst, Ralf Hauer, Achim Eberle, Klaus Hofmann.