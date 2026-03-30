Mit „Frauenhandwerk“ ist eine Wein- und Sektprobe mit der Weinexpertin Janina Huber am Freitag, 17. April, 18.30 bis 21.30 Uhr, überschrieben. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Die ehemalige Deutsche Weinkönigin stellt die Weine und Sekte vor; es gibt Wissenswertes beispielsweise zu Weinsensorik oder zur Kombination von Wein oder Sekt und Essen. Die Probe, die von der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, Christina Koterba-Göbel, organisiert wird, findet in der Cafeteria des Mehrgenerationenhauses, Dresdener Straße 2, in Bad Dürkheim statt und kostet inklusive Wein, Sekt und Brotgebäck 25 Euro. Anmeldung per E-Mail an gleichstellung@kreis-bad-duerkheim.de.