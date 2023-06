Gemütlich und trotzdem viel los: So präsentiert sich die Festmeile von „Wein und Musik unter den Linden“ in der Ritter-von-Geißler-Straße. Am Montag findet das beliebte Fest seinen Abschluss mit dem Auftritt der Beat Brothers.

Stände und Ausschankstellen sind nahe beieinander. Das lädt zum gemütlichen Festbummel ein, bei dem man hier etwas isst, da etwas trinkt und unterwegs Bekannte trifft. Etwa in der Mitte der Festmeile steht die Bühne, auf der abends und am Sonntag auch tagsüber Bands spielen.

„Wir sind von Anfang an dabei, es hat noch nie Streit oder Ärger gegeben“, sagt Uwe Koob, Vorsitzender des SV Weisenheim. Der Verein bietet Pfälzer Spezialitäten und andere Speisen an. Schon am frühen Samstagabend sind fast alle Tische besetzt. „Am Freitag waren die Weisenheimer weitgehend unter sich, heute sind auch Auswärtige da“, erzählt er und wirbt für die Hauptattraktion beim SV am Montag: „Da ist bei uns Schnitzeltag. Da kommen die Mitarbeiter der Weisenheimer Betriebe zum Mittagessen.“

Gestärkt mit einem Crêpe von der „Lieblings-Crêperie Nitsche“ oder einem Flammkuchen beim Weingut Langenwalter geht es weiter zu den Sandhasenhüpfern. „Unsere Cocktails kommen sehr gut an. Unser Aushängeschild ist der Sandhasenhüper, das ist Sekt mit Erdbeeren“, erzählen Barbara Weicker und Astrita Nahstoll. Es gebe aber auch alkoholfreie Cocktails, betonen die beiden. Der Ausschank ist schräg gegenüber der Bühne. „Der Freitagabend war sehr gut besucht und die Stimmung war auch sehr gut“, berichten sie.

„Anreise“ aus Bremerhaven

Auf der Bühne proben gerade Human Five. „Billy Idol, das ist schon mal gut“, ruft ein Mann, als die Band den Anfang des Songs „Rebel Yell“ spielt. „Bis später“, rufen ein paar Passanten.

Das Weingut Langenwalter-Gauglitz sei erst zum zweiten Mal mit einem Ausschank am Start, erzählt Organisator Thorsten Klar. „Am Montag wird es sicher gut, da kommt jeder aus dem Dorf, der laufen kann“, freut er sich auf den Auftritt des Publikumsmagneten Beat Brothers.

Das Ehepaar Stadler sitzt an einem Tisch und verkostet Weisenheimer Rebensaft. „Wir haben das Deutschland-Ticket und machen öfter Ausflüge in die Region, manchmal gemeinsam mit Bekannten“, erzählt das Rentner-Duo. Ein bis drei Gläschen wollen sie sich gönnen und die angenehme Atmosphäre genießen.

Was ist ein „Erotik-Schoppe“?

Die vermutlich weiteste „Anreise“ haben Klaus und Ursula Ashauer hinter sich. „Wir sind aus Bremerhaven und machen in Freinsheim Urlaub, haben den Festflyer gesehen und gedacht, da gehen wir mal her“, sagt Klaus Ashauer. Beide sind große Weinliebhaber, wegen der Hitze trinken sie ausnahmsweise Schorle. „Die ist richtig gut und der Platz hier ist schön schattig“, lobt er.

„Erotik-Schoppe“ steht auf einer Tafel am Ausschank des Weinguts Schwindt. „Das ist Secco mit Maracuja- und Kirschsaft“, erklärt Michael Schwindt, der gerade in mehrere Gläser einen Likör mit Zartbitterschokolade, Kokosnuss und Sahne gießt.

„Ich bin in Weisenheim aufgewachsen, inzwischen wohne ich in Frankenthal. Aber wenn hier Feste sind, komme ich immer“, sagt Nicole Kühner, die sich am Ausschank des ASV Weisenheim von Heidi Mayer eine Schorle einschenken lässt. „Als nächstes gehen wir zum Gesangverein Liedertafel“, verrät Karlheinz Kühner.

Dort sitzt man schön in einem Hof, es ist schattig und etwas kühler. „Es ist absolutes Schorlewetter, zu später Stunde wird aber auch Wein getrunken“, berichtet der stellvertretende Vorsitzende Thomas Groh. Etwa 40 bis 45 Helfer sind während des Festes im Einsatz, sie haben gut zu tun.

Termin

Am Montag ist der letzte Festtag. Ab 19.30 Uhr spielen die Beat Brothers.