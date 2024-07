Die Gönnheimer Wein- und Kulturtage stehen bevor. Besucher dürfen sich am Wochenende auf Wine Street Art Festival und Pfälzer Comic-Salon freuen. Was sie sonst noch erwartet.

Am Freitag, 19 Uhr, werden Bürgermeister Wolfram Meinhardt, der Heimat- und Kulturverein Gönnheim. und die derzeitige Pfälzische Weinkönigin Charlotte I. – eine Gönnheimerin – sowie die Weinprinzessinnen der Nachbargemeinden das Fest auf dem Dorfplatz eröffnen. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung vom Musikverein Harmonie Dannstadt.

Im Weingut Blaul & Sohn spielt am Freitag die im Ort bekannte Band xxtra acoustic. Am Samstag können sich die Gäste ab 14 Uhr gegen ein Entgelt durch die Gönnheimer „Gadepädelscher“ führen lassen. Start ist am Marktler Platz mit einem Glas Sekt zum Empfang. Als Abschluss wartet eine dreiteilige Weinprobe im Weingut Eymann. Ebenfalls ab 14 Uhr kann man beim Bücherflohmarkt nach Schnäppchen stöbern, der Hort Friedelsheim-Gönnheim präsentiert die Drum-Rocker mit eigenen Kompositionen auf dem Dorfplatz. Eine Flamenco-Nacht mit Livemusik wird im Weingut Eymann geboten. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim schenkt an allen Tagen am Waghäusel aus.

Musikalische Weinreise zum Abschluss

Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst. Im Anschluss daran wird im Hof des Weingutes Meinhardt-Hild ein Kirchensekt ausgeschenkt. Der Erlös ist für die Renovierung der Martinskirche gedacht. Die Landfrauen verwöhnen derweil ihre Gäste mit Dampfnudeln auf dem Dorfplatz. Auf dem Marktler Platz präsentieren sich ab 13 Uhr drei Turniergruppen mit Hip Hop-Formationen. Die Blue Eyes, das Ehepaar Menge, warten im Weingut Eymann ab 15 Uhr mit Chansons auf.

Der Montag gehört traditionell wieder mehr den Einheimischen und ihren umliegenden Nachbarn. Zum Abschluss der Weintage können sich Interessenten auf eine musikalische Weinreise mit Hanewald & Sandel im Weingut Hans Meinhardt mitnehmen lassen.