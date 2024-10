„Die kühlen Nächte und frühen Morgenstunden vor Lesebeginn haben dafür gesorgt, dass sich Aromen gut ausprägen konnten. Die Weine des Jahrgangs 2023 zeigen sich fruchtbetont, angenehm elegant und mit einer feinen Fruchtsäure“, so Benedikt Bleile, Bereichsleiter Wein der DLG Test-Service GmbH. Die Prüfer vergaben besondere Auszeichnungen an das Ungsteiner Weingut Bärenhof sowie die Bad Dürkheimer Winzergenossenschaft Vier Jahreszeiten: Der Bärenhof hat nach Meinung der Prüfer die beste Kollektion im Bereich der fruchtigen Weißweine präsentiert, die Vier Jahreszeiten überzeugten in der Kategorie „Sekt fruchtig“.

Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft hat die ausgezeichneten Weine und Sekte der Bundesweinprämierung 2024 bekanntgegeben. In vier Prüfrunden bewerteten die Experten Weine und Sekte aus allen deutschen Anbaugebieten. In diesem Jahr vergab die Jury 68 Gold-Extra-, 633 Gold-, 976 Silber- und 413 Bronze-Medaillen, von denen zahlreiche auch an Betriebe aus der Region gingen.

