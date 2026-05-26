Kaiserwetter und malerische Kulisse: Beim Burgweiherfest in Friedelsheim konnten die Gäste am Pfingstwochenende die Seele baumeln lassen.

Einen perfekten Auftakt hatte am Samstagnachmittag das traditionelle Burgweiherfest im Friedelsheimer Mennonitenhof. Das Wasser des Burgweihers, der vor Wochen noch trist ohne Wasser da lag, weil der Schlamm an seinem Boden ausgebaggert wurde, glitzerte in der Sonne. Es herrschte Kaiserwetter als Bürgermeisterin Anja Bletzer ( FWG) die Besucher auf dem ersten Weinfest der Saison in der Verbandsgemeinde willkommen hieß.

Auch von dem Storchenpaar, das dieses Jahr das Nest in einer hohen Pappel, seitlich des Burgweihers als Wohnung bezogen hat, gab es schöne Neuigkeiten: Friedelsheimer haben beobachtet, dass zwei Storchenküken geschlüpft sind. Im vorigen Jahr führte der Storchenmann noch notgedrungen ein Singledasein, die Suche nach einer Partnerin war erfolglos geblieben.

Dem Alltag ein paar Stunden entfliehen

Bletzer hob die Eigenschaften hervor, die das Burgweiherfest prägen: Tradition, Begegnung und Gemeinschaft. Die Höfler mit ihrer Ausschankstelle in einer Bude und der des Ortsverschönerungsvereins im Waschhaus, das Burgcafé mit Klaviermusik und Gesang im Burghof bei den Mennoniten am Sonntagnachmittag, die Dampfnudeln des Fördervereins der protestantischen Kirche sowie am Montag Kaffee und Kuchen am Backhaus der „Frlsm'er Mädels“ – sie alle hätten ihren Beitrag zu dem Fest geleistet, um den Besuchern die Gelegenheit zu geben, dem Alltag für ein paar Stunden zu entfliehen, zählte Bletzer auf und richtete ihren Dank an sie. Auch die drei Kirchengemeinden des Ortes waren mit einem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag auf dem Festgelände vertreten. Der Tennisclub bot am Sonntag und Montag ein eigenes, sportliches Programm auf seinem Gelände an.

Bei der Eröffnung am Freitag kamen die Besucher überwiegend aus Friedelsheim selbst oder aus der nahen Nachbarschaft, bis auf zwei eigens aus Dresden angereiste Gäste. Sie wurden extra begrüßt. Ein Heer von abgestellten Fahrrädern ließ am Sonntag darauf schließen, dass der Burgweiher das Ziel etlicher Pfingstausflügler war.

Für die Friedelsheimer Weinprinzessin Lena I. war es eine „besondere Freude“ das Fest bei „perfektem Traumwetter“ zu eröffnen. Es sei eine gute Gelegenheit, bei Wein und guter Gesellschaft die Seele baumeln zu lassen. Mit dem Hissen der Friedelsheimer Ortsfahne am Weiher war das dreitägige Fest eröffnet.