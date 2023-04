Zum Start von Wein am Dom am Samstag, 15. April, werden die zehn besten Weine der auf der Messe vertretenen Betriebe ausgezeichnet. Die Pfälzische Weinkönigin Lea Baßler aus Bad Dürkheim überreicht die Urkunden.

Mehr als 250 Weine und Sekte wurden dazu von einer Fachjury blind verkostet. Ausgzeichnet wird auch ein Bad Dürkheimer Betrieb. Als bester Riesling ab zehn Euro wird der 2021er Riesling des Weinguts Pflüger gekürt. Alle Siegerweine sind im Katalog von Wein am Dom, den die Besucherinnen und Besucher am Einlass bekommen, besonders markiert, so der Veranstalter.