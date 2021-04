Von Ingrid Moos

Vor wenigen Wochen saßen wir im Kollegenkreis zusammen. Und es kamen die Frage auf: Wen kann man wählen, wen nicht? Sehr schnell wurde deutlich, dass es gute Gründe gab, diese Partei nicht zu wählen. Gegen jede Partei und ihre Kandidaten wurden Argumente vorgetragen. Bei einigen machte sich die Stimmung breit: „Dann wähle ich eben gar nicht – denen da oben muss mal ein Denkzettel verpasst werden.“ Wir wurden uns aber schnell darüber einig, dass dies die schlechteste Lösung wäre. Um den Wert der Demokratie zu schützen, der von Politikern beschädigt wurde, auf die Demokratie zu verzichten? Das geht gar nicht. Dann haben wir demnächst keine Demokratie mehr.

Als Religionslehrerin beobachte ich eine ähnliche Haltung, wenn es um die Kirche geht. Viele, vielleicht sogar die große Mehrheit meiner Gesprächspartner sind erstaunt, wenn ich selbst darüber rede, dass in unserer – genauer: in meiner! – Kirche vieles schlecht läuft. So mancher staunt und wundert sich, wenn ich alles aufzähle, was im Argen liegt. Und immer wieder kommt dann die Frage: „Warum trittst du dann nicht aus der Kirche aus?“

Ja, im Unterschied zum Staat, aus dem man nicht austreten kann und seinen Zorn und Ärger nur dadurch zeigen kann, indem man nicht wählt, ist es bei der Kirche leichter: Man kann einfach aus ihr austreten – und viele tun dies. Missbrauch ist ein wichtiges Thema, eine eigenwillige Auffassung darüber, wen oder was man segnen dürfe ein anderes, eng verwandt mit der Frage, was „Liebe“ eigentlich sei und wer wem vorschreiben dürfe, wen man lieben dürfe und wen nicht.

Viele treten also aus, weil gerade das nicht gelebt wird, was die Kirche verkündet. „Beten kann ich auch ohne Kirche“, sagen sie „und in der Bibel lesen auch“.

Ich trete nicht aus, und dafür habe ich nur einen Grund: Wer wird den Menschen die Botschaft Gottes in einer verständlichen Sprache zusagen, wenn nicht Menschen, die von dieser Botschaft überzeugt sind? Wer wird den Menschen in immer neuen Worten das Evangelium verkünden, die befreiende Botschaft von der Liebe Gottes, die größer ist als alle unsere Ängste und Enttäuschungen? Ich sehe darin die überzeugende, die wertvolle Alternative zu der Haltung, dass jeder für sich selbst sorgen müsse. Weil mich diese Botschaft überzeugt, bleibe ich in der Kirche. Kirche heißt übersetzt: Zum Herrn gehören – zum Herrn Jesus Christus.

Manche Menschen gehen um des Wertes der Demokratie willen doch zur Wahl – auch wenn sie nicht Feuer und Flamme für eine Partei sind. Ich bleibe um der Botschaft Jesu willen in der Kirche und will diese Botschaft so gut ich kann weitergeben. Sie ist es mir wert.

Ingrid Moos ist Pastoralreferentin im Schuldienst in Frankenthal und wohnt mit ihrer Familie in Wattenheim