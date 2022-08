Das Weiherstechen in Friedelsheim findet nicht statt. Das hat Günter Münch mitgeteilt, der das bunte Spektakel stets moderiert. Der Grund: Der Wasserstand im Burgweiher ist zu niedrig. Gemessen werden dort momentan lediglich 70 Zentimeter Wassertiefe. Die Flöße würden im Schlamm stecken blieben, so die Befürchtung. Die Gaudi ist stets ein Höhepunkt am Kerwesamstag. Das Fest geht in diesem Jahr vom 19. bis zum 23. August über die Bühne. Parallel dazu gibt es ein kleines Rockfestival.