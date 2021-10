Am 28. November, dem ersten Adventssonntag, wird es einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr in Freinsheim geben. Die Mitglieder des Verbandsgemeinderats haben am Dienstag bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt.

Der geplante verkaufsoffene Sonntag sei eine gute Idee von Gewerbe- und Verkehrsverein, lobte Stadtbürgermeister Matthias Weber (FWG). Angesichts der Einbußen, die viele Geschäfte durch die Restriktionen der Pandemie gehabt hätten, sei der verkaufsoffene Sonntag eine Unterstützung für die Betriebe. Der laut rheinland-pfälzischem Ladenöffnungsgesetz geforderte Anlass für die Öffnung am Sonntag ist der Freinsheimer Weihnachtsmarkt. Wie Jörg Heidemann, Büroleiter der VG-Verwaltung, erläuterte, ist an Adventssonntagen nur dann ein verkaufsoffener Sonntag zulässig, wenn diese nicht im Dezember sind.

Der Weihnachtsmarkt soll nach Angaben von Jochen Weisbrod, Vorsitzender des Verkehrsvereins, an allen vier Adventswochenenden inklusive Freitag stattfinden. Geplant werde eine „nahezu normale Veranstaltung“ mit geöffneten Höfen und Hütten, so Weisbrod. Verzichten müssten jedoch die Besucher auf das beliebte Krippenspiel, weil ein Gedränge auf dem Marktplatz vermieden werden soll. Unter welchen Corona-Regeln der Markt stattfinden wird, steht noch nicht fest.