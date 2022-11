Mit dem Krippenspiel „uff pälzisch“ als Höhepunkt des Auftaktwochenendes ist der Freinsheimer Weihnachtsmarkt gelungen gestartet. Auch sonst gefällt er mit schöner Atmosphäre und reichhaltigem Angebot.

Der Herrnhuter Stern am Eisentor weist den Weg in weihnachtliche Sphären. Hinterm Tor gleich links fahren drei Engel Karussell. Die Kinder, stilecht gewandet mit puscheligem Heiligenschein und Federflügeln, sind Darsteller im Krippenspiel. Gegenüber der Riesentanne am historischen Rathaus warten drei Männer in Brokatgewändern auf ihren Einsatz. Heiko Gauglitz, Heinz-Peter Braems und Andreas Lafontaine sind die drei Weisen aus dem Morgenland und gehören zum Stammpersonal des Freinsheimer Krippenspiels „uff pälzisch“, das bei seiner Premiere am Samstag gleich mehrere Hundert Besucher anlockt.

Kein Krippenspiel ohne Opernsängerin

Schon früh warten Kinder vor der Bühne, bewundern das weiße Pony, das als Ersatz für Ochs und Esel im Bühnen-Stall steht. Nach dem 17-Uhr-Geläut lässt Katharina Herrmanns ihren glockenhellen Sopran von der Rathaustreppe erklingen: „Adeste Fideles“, „Engel haben Himmelslieder“ und „Es ist ein Ros entsprungen“. Kein Krippenspiel ohne die Opernsängerin mit ihren klassischen Weihnachtsliedern.

Und keins ohne Dialekt: Denn hier wird die Weihnachtsgeschichte nach Lukas von örtlicher Prominenz und Freinsheimer Bürgern „uff pälzisch“ vorgetragen. Den Anfang macht Bürgermeister Matthias Weber. Während sich auf der Bühne Maria und Josef, andächtige Grundschul-Hirten und süße Kita-Engel stumm und pittoresk um die Krippe drapieren, erzählt er von „sellemols, wie de Auguscht in Rom Kaiser war“ und der Josef im Stall „dabber des Hei zammegerecht hot“, weil seine Maria „en herzische Bobbel uff die Welt gebrocht hot“. Dann kriegt Herodes sein Fett weg: „Der Schofel wollt’ des Kind umbringe losse, der Lumbes, um die Konkurrenz fer sein wacklische Thron auszuschalte.“ Das Evangelium in heimischem Dialekt ist der Höhepunkt des Adventswochenendes, opulent bebildert und stilvoll inszeniert.

Gymnasiasten bessern Abi-Kasse auf

Daneben eröffnet sich Besuchern im Hof der Retzerparks die erste Genusszone: Heiße Beerenweine und Feuerzangenbowle gibt es hier und Dürkheimer Gymnasiasten verkaufen Glühwein, um sich ihren Abi-Ball zu finanzieren. Wollige Figürchen, Papierkunstobjekte, kuschlige Schals und Weihnachtsdeko aus dem Erzgebirge kann man in Kelterhaus und Remise entdecken. Richtung Marktplatz kitzeln Weihnachtsdüfte die Nase.

Im Chorraum der protestantischen Kirche zeugen 40 Krippen von A wie Argentinien bis T wie Tansania von Volksfrömmigkeit weltweit. Im Schatten der Rathaus-Tanne erzählt Jochen Weisbrod, Vorsitzender von Freinsheim Touristik, von den Weihnachtsmarkt-Vorbereitungen nach zweijähriger Coronapause: 80 Bäume aus dem Stadtwald habe man geschlagen und verbaut und die Leuchtzeit der Herrnhuter Sterne, mittlerweile mit LED, aus Energiespargründen auf 22 Uhr limitiert. Wie immer sollen die Bäume nach dem vierten Advent gegen Spende verkauft werden.

Den Traum vom nostalgischen Weihnachtsdorf lebt Freinsheim bis ins Detail: Offene Höfe wie Winzerhof Rehg und Altstadthof bieten leckere Speisen und laden zu Gemütlichkeit unterm Heizpilz ein. Die Weinboutique im Alten Landhaus ist eine Entdeckung wert, ebenso die Gastronomie mit ihrer großen Vielfalt an bodenständigen und internationalen Leckereien. Der Markt punktet mit 60 Ausstellern, allen voran die örtlichen Weingüter. 20 Kunsthandwerker zeigen Schönes und Originelles, darunter Handarbeiten und Feinkost auf hohem Niveau. Gottesdienste, Chorgesang und Weihnachtsmann runden das Programm ab. Zum Abschluss des Samstags führt das „Pälzer Engelsche“ (Anja Kleinhans vom Theader Freinsheim) im Seconds Concept Store die Gäste an Weihnachten heran mit „anderen Adventsgeschichten“.

Termin

Der Freinsheimer Weihnachtsmarkt findet an allen Adventswochenenden statt. Öffnungszeiten: Freitag 18 bis 21, Samstag 14 bis 20 und Sonntag 12 bis 20 Uhr.