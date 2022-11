In Freinsheim wird es in diesem Jahr wieder an allen vier Adventswochenenden einen Weihnachtsmarkt in der Altstadt geben. Los geht es am Freitag, 25. November, 18 Uhr. Auch die Herrnhuter Sterne werden leuchten – wenn auch etwas zeitlich begrenzt. Wie Verkehrsvereinsvorsitzender informierte, sind die Sterne mit LED-Lampen ausgestattet. Man werde die Beleuchtungszeit insbesondere unter der Woche aber etwas verkürzen. Laut Weisbrod haben sich für den Markt 60 Standbetreiber angesagt. Nicht alle jedoch an allen vier Adventswochenenden da sein. Es gibt am Samstag und Sonntag jeweils um 17 Uhr ein Krippenspiel am historischen Rathaus. Ein Kinderkarussell wird am Eisentor aufgestellt. Die Altstadt ist vier Wochen lang für den Verkehr gesperrt.