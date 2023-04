Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So ein Gang in der Innenstadt tut manchem Dürkheimer schon ein bisschen weh. Keine Waffelbäcker, keine Bratwurstbrater, nicht mal ein einziger Glühweinausschenker ist in diesem Corona-Jahr zu finden. Ein bisschen Freude bringt da nur die Beleuchtung.

Wer mit offenen Augen durch Bad Dürkheim geht, wird schon bemerkt haben, dass es genauso leuchtet, wie das Besucher und Einheimische auch sonst gewohnt sind – obwohl der Dürkheimer Advent