Von einem „etwas anderen“ Weihnachtsbaum-Verkauf spricht der Dürkheimer Forst in diesem Jahr. Bäume fürs Fest gibt es trotzdem – der Verkauf ist aber anders organisiert. Die Verkäufe in Haßloch/Nähe Aumühle und Langental- Parkplatz/Nähe Höningen können nicht stattfinden. „Auch der Forstamtshof in Bad Dürkheim wird verwaist sein“, heißt es in einer Pressemitteilung. Möglich ist der Baumkauf aber am Waldparkplatz „Auf der Steige“. Am Samstag, 12. Dezember, 10 bis 14.30 Uhr, gibt es dort die Möglichkeit, Weihnachtsbäume selbst zu schlagen. Das Forstamt bittet darum, Handschuhe, Sägen und feste Schuhe mitzubringen. Wer nicht selbst Hand anlegen will, kann auch einen bereits geschlagenen Baum mitnehmen. Der Preis beträgt einheitlich 13 Euro pro laufendem Meter. „Wegen Corona wird es keinen Wildverkauf, kein Lagerfeuer, Glühwein, Punsch, Wildwürstchen und Wildfrikadellen geben“, so das Forstamt. Maske und Mindestabstand sind zu beachten. Wildwaren können immer mittwochs von 9 bis 16 Uhr am Forstamt – auch am 23. Dezember – gekauft werden, solange der Vorrat reicht.