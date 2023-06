Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



In Freinsheim wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Darauf haben sich Stadtvorstand und Verkehrsverein verständigt. Auch der Belzenickelmarkt in Bobenheim am Berg wurde abgesagt. Trotzdem soll in beiden Orten für vorweihnachtliches Ambiente gesorgt werden.

Dass der Weihnachtsmarkt in Freinsheim nicht stattfinden wird, verkündete Bürgermeister Matthias Weber (FWG) am Donnerstag dem Stadtrat. Verkehrsvereinsvorsitzender und Erster Beigeordneter Jochen