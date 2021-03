Weidenkätzchen gehören zu den besonders beliebten Frühlingsboten. Jetzt im März erscheinen sie wieder an den Zweigen der Salweiden, so wie hier im Dürkheimer/Erpolzheimer Bruch. Die Weidenbäume und Sträucher erblühen, noch bevor ihre Blätter austreiben. Umso mehr fallen silbrig-samtige Kätzchen an den kahlen Zweigen auf. Hier bilden sich die Blütenstände der männlichen Weiden. Sobald gelbe Staubgefäße in den Kätzchen erscheinen, locken sie geflügelte Gäste an.

Draußen bewundern und lieber nicht abschneiden

Insekten finden hier reichlich Pollen und Nektar und sorgen zudem für die Bestäubung weiblicher Blüten. Zu den Besuchern gehören Wildbienen, Honigbienen und Schmetterlingsarten, die schon früh im Jahr auftauchen. Sie alle sind auf die ersten Nahrungsquellen angewiesen. Für Menschen heißt es deshalb, nichts von den Weidenzweigen abzuschneiden und sich „nur“ im Freien an den Frühlingsboten zu erfreuen.