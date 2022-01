Mit einer starken Leistung hat sich die erste Mannschaft der weiblichen U16 des Dürkheimer HC für das Halbfinale der Hallenhockey-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar qualifiziert. Der dezimierten zweiten Mannschaft gelang in ihrer Zwischenrundengruppe in Mainz kein Sieg.

Der Spieltag der Zwischenrundengruppe 3 war äußerst spannend. Nachdem der Kreuznacher HC gar nicht angetreten war, standen für den DHC I nur noch zwei wichtige Spiele an. Gegen die TG Frankenthal holten die Dürkheimerinnen dank einer guten Teamleistung einen 4:1-Sieg. Schon zur Pause führte der DHC 4:0. Der Ehrentreffer der TG nach dem Seitenwechsel war nur noch Ergebniskosmetik. Trainer Uwe Krauß gab seinem gesamten Team Einsatzzeiten.

Gegen den favorisierten VfL Bad Kreuznach ging es um den Gruppensieg und damit die bessere Ausgangsposition für das Halbfinale um die Meisterschaft in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Die Dürkheimerinnen ließen sich in dem schnellen und körperbetonten Spiel nicht unterkriegen, wandelten die anfängliche Aufregung in Energie und Kampfgeist um und gingen mit einer 1:0-Führung in die Pause.

DHC bringt Führung über die Runden

Zwischenzeitlich gelang dem VfL zwar der Ausgleich. Aber zwei Minuten vor Schluss ging der DHC erneut in Führung. Dieses 2:1 brachten sie auch über die Zeit. Bei der Endrunde am 23. Januar hat der Dürkheimer HC Heimrecht. Im Halbfinale trifft das Team auf die TG Worms.

Die zweite Mannschaft des DHC trat mit Unterstützung mehrerer U14-Spielerinnen in der Parallelgruppe in Mainz an. Gegen die TG Worms gab es eine 1:5-Niederlage. Dabei erwies sich die Mannschaft aus Rheinhessen als wacher und vor allem konsequenter in der Chancenverwertung.

Deutliche Niederlagen für DHC II

Bei der 0:13-Niederlage gegen den TSV Schott Mainz, der sich am Ende auch souverän den Gruppensieg sicherte, war der DHC II noch deutlicher unterlegen. Gegen den VfL Bad Kreuznach II gingen die Dürkheimerinnen zwar zunächst in Führung, mussten sich aber am Ende mit 3:6 geschlagen geben. Die Teilnahme am Halbfinale war für das Team als zweite Mannschaft allerdings von vorneherein ausgeschlossen gewesen.