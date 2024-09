Wegen des Wurstmarkts bleiben die Verwaltungen in Bad Dürkheim teilweise geschlossen. Die Kreisverwaltung hat an beiden Fest-Montagen, 9. und 16. September, nachmittags ab 13 Uhr geschlossen. Das betrifft nach Angaben der Verwaltung das Kreishaus, das Gesundheitsamt in Neustadt sowie die Außenstellen des Jugendamtes und die Außenstellen der KFZ-Zulassung in Grünstadt, Haßloch und Lambrecht. Das Abfallwirtschaftszentrum in Grünstadt und die Wertstoffhöfe sind davon nicht betroffen.

Auch die Stadtverwaltung Bad Dürkheim, das Bürgerbüro sowie die Stadtwerke Bad Dürkheim schließen am Wurstmarktmontag, 9. September, bereits um 12 Uhr. Ganztägig geschlossen ist laut Verwaltung die Stadtbücherei. Regulär geöffnet bleibt an diesem Tag die Tourist Information Bad Dürkheim. Zudem sind die Stadtverwaltung, das Bürgerbüro und die Tourist Information am Donnerstag, 12. September, bis 14 Uhr geschlossen.