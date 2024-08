Wegen des bevorstehenden Wurstmarktes werden die Glascontainer, die sich normalerweise auf dem Wurstmarktplatz befinden, vorübergehend verlegt. Das hat die Stadt Bad Dürkheim mitgeteilt. Ab Montag, 19. August, sind die Container dann in der Gutleutstraße zu finden. Die Glascontainer werden sich in Höhe des Weinguts Pflüger bei Hausnummer 48 befinden, in der Ausbuchtung gegenüber dem Parkplatz an der Saline. Diese Maßnahme bleibt laut Stadt voraussichtlich bis zum 30. September bestehen. Danach werden die Container wieder an ihren ursprünglichen Platz gestellt.