Vor der Dürkheimer Brunnenhalle ist der Brunnen wieder in Betrieb genommen worden. Das teilt die Stadt Bad Dürkheim mit. Der Betrieb ruhte seit Frühjahr 2021 im Zusammenhang mit Bauarbeiten an der Therme. Nach etwa fünf Jahren fließt das Wasser jetzt wieder. Für die Wiederinbetriebnahme waren nach Angaben der Stadt kleinere Arbeiten erforderlich. Zuvor war der Bereich zwischen Brunnenhalle und Isenach in seinen ursprünglichen Zustand versetzt worden. Im Frühjahr ergänzte die Stadtgärtnerei die Bepflanzung mit weiteren Bäumen, Sträuchern und Stauden. Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) freute sich über die Wiederherstellung des Brunnens: „Viele Menschen verbinden mit diesem Ort Erinnerungen – umso schöner ist es, dass er nun wieder einlädt, hier zu verweilen und die besondere Atmosphäre zu genießen.“ Der Brunnen, 1990 erbaut, hat ein Becken mit einem Durchmesser von 15,60 Metern. Aus 78 Düsen entsteht ein abgestimmtes Zusammenspiel aus Wasserbewegungen. Die zentrale Fontäne erreicht eine Höhe von bis zu sechs Metern.