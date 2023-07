Wegen der Bauarbeiten für die Therme schließt das Hallenbad des Salinariums ab dem 7. August. Wie Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kistenmacher erklärte, sei dieser Schritt notwendig, um die Verbindung zwischen Hallenbad und dem Therme-Neubau herstellen zu können. Der Anschluss erfolgt über den sogenannten Bademantelgang, über den die Therme-Gäste später am Hallenbad vorbei in den Neubau gelangen können. Im Zuge der Arbeiten sollen die Staubschutzwände entfernt werden. „Es werden auch noch eine Reihe weiterer Arbeiten erledigt, das Programm ist sehr dicht gedrängt“, informiert Kistenmacher.

Revisionsarbeiten über den Wurstmarkt

In der Woche vor dem Wurstmarkt – ab dem 4. September – schließt dann das Freibad und die Freiluft-Saison endet. Über den Wurstmarkt stehen die üblichen Revisionsarbeiten an, ehe das Hallenbad am 25. September für die Wintersaison wieder öffnen soll.