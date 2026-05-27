Die Philipp-Fauth-Straße zwischen der Sparkasse Rhein-Haardt und der Weinstraße Süd ist über Nacht zur Großbaustelle geworden. Was ist der Grund?

Ursprünglich waren lediglich Wartungsarbeiten an einer Wasserleitung geplant, die am Dienstag auch erledigt wurden. Wie Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kistenmacher auf Anfrage erklärte, sei dabei die Leitung bewegt worden und wohl dadurch an einer Stelle gerissen. Dies komme bei alten Wasserleitungen relativ häufig vor, so Kistenmacher. Gleichzeitig habe man festgestellt, dass auch die Gasleitung, die unter der Philipp-Fauth-Straße verläuft, stellenweise erneuert werden muss. Daher sei die Straße am Mittwoch von vor der Sparkasse bis zur Weinstraße Süd geöffnet worden. Die Philipp-Fauth-Straße ist in diesem Bereich komplett gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Längerfristige Sperrung

Wie lange sich die Autofahrer auf die Sperrung einstellen müssen, konnte Kistenmacher am Mittwoch noch nicht sagen. Die Stadtwerke gingen derzeit von „einigen Wochen“ aus. Ob die Straße zwischenzeitlich zumindest teilweise wieder geöffnet werden kann, hänge vom Verlauf der Arbeiten ab. Sicher ist indes, dass die Baustelle auch den nördlichen Teil der Weinstraße Süd umfassen wird. Dort verlaufe die Wasserleitung mitten unter der Fahrbahn. Daher werde für diesen Abschnitt auf jeden Fall eine Vollsperrung nötig sein, so Kistenmacher.

Betroffen von den Arbeiten ist auch der Parkplatz der Kreisverwaltung. Parkmöglichkeiten am Kreishaus bestehen aber weiterhin auf dem Parkplatz zwischen der Kreisverwaltung und dem Gebäude des Abfallwirtschaftsbetriebs, Zufahrt über die Wasserhohl und die Professor-Otto-Dill-Straße.