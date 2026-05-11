Darf die Fahrerlaubnisbehörde den Führerschein bei einer Parkinson-Erkrankung einziehen? Diese Frage hat den Kreisrechtsausschuss beschäftigt.

Gesundheitliche Einschränkungen hat die Fahrerlaubnisbehörde der Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Grund genannt, warum sie einem Mann aus der Verbandsgemeinde Freinsheim den Führerschein abgenommen hat. Der Betroffene hat dagegen Widerspruch eingelegt, mit dem sich kürzlich der Kreisrechtsausschuss in Bad Dürkheim befasste.

Der Mann sei Polizisten im September 2022 aufgefallen, weil er wegen Bewegungseinschränkungen offensichtlich nicht richtig Auto fahren konnte, berichtete Inka von der Warth, Vorsitzende des Kreisrechtsausschusses. Der Betroffene habe ausgesagt, dass er an Parkinson erkrankt sei und nicht genug Medikamente eingenommen habe. Nach der Einnahme der Medikamente habe er sich wieder bewegen und Auto fahren können.

Ärztliches Gutachten erforderlich

Die Polizei habe die Fahrerlaubnisbehörde der Kreisverwaltung über den Vorgang informiert, so von der Warth. Auf Aufforderung habe der Mann ein ärztliches Attest vorgelegt, in dem bescheinigt worden sei, dass er an Parkinson erkrankt und dass „Steifigkeit“ eines der Symptome der Erkrankung sei. Die Behörde habe ein ärztliches Gutachten darüber verlangt, ob der Mann in der Lage sei, sicher Auto zu fahren. Das sei in dem Gutachten verneint worden. Daraufhin habe die zuständige Mitarbeiterin der Fahrerlaubnisbehörde den Entzug des Führerscheins angeordnet.

Wie von der Warth sagte, hat der Mann seinen Widerspruch gegen diese Anordnung nicht begründet. Er habe lediglich mitgeteilt, dass er nur noch selten Auto fahre. Zur Sitzung des Kreisrechtsausschusses kam er nicht. Sein Widerspruch wurde zurückgewiesen. Es sei zwar für den Mann bedauerlich, dass er nicht mehr Auto fahren dürfe, doch laut dem Gutachten sei er dazu nicht mehr sicher in der Lage, begründete von der Warth die Entscheidung.