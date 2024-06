Am Mittwochmorgen wurde eine 67-jährige Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Gönnheim verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Vespa-Fahrerin gegen 8 Uhr auf der K 8 aus Rödersheim kommend in Fahrtrichtung Gönnheim unterwegs, als eine Katze die Fahrbahn überquerte. Aufgrund der eingeleiteten Vollbremsung verlor die Frau die Kontrolle über ihren Roller und stürzte. Die 67-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von 200 Euro.