Rund 4,1 Millionen Euro will die Stadt Freinsheim in diesem Jahr investieren, davon sind knapp 2,1 Millionen Euro durch Zuschüsse und Ähnliches abgedeckt. Der Haushalt weist insgesamt ein Defizit von 937.000 Euro aus. Doch die Planung weckt Zweifel.

Diese Zahlen gehen aus dem Haushaltsplan hervor, der den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses präsentiert wurde. Auf Antrag von Sascha Leiser (CDU) gaben die Mitglieder des Ausschusses keine Empfehlung darüber ab, ob der Stadtrat in seiner für 18. Februar geplanten Sitzung dem Haushaltsplan zustimmen soll. Leiser begründete seinen Antrag damit, dass die Ratsfraktionen nicht genug Zeit gehabt hätten, sich ausführlich mit dem rund 380 Seiten dicken Werk zu befassen.

Im Ergebnishaushalt, der die laufenden Erträge und Aufwendungen erfasst, sind Ausgaben von fast acht Millionen Euro und Einnahmen von gut sieben Millionen Euro vorgesehen. Größte Position bei den Einnahmen sind etwa 4,8 Millionen Euro Steuern, davon 2,8 Millionen Euro Einkommenssteuer und etwa eine Million Gewerbesteuer. Klaus Schmitz (Grüne), Thomas Krüger (FWG) und Leiser bezweifelten, dass diese Beträge angesichts der Auswirkungen der Pandemie-Vorschriften realistisch sind.

„Vorsichtige Planung“

Die bei der Sitzung anwesende Mitarbeiterin der Finanzabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung sagte, die Beträge seien auf Grundlage der Steuerschätzungen von September 2020 festgelegt worden. „Wir haben eine vorsichtige Planung gemacht“, betonte sie. Letztendlich seien die Zahlen zu den Steuereinnahmen „Kaffeesatzleserei“, niemand könne sagen, wie sich diese entwickeln, so Bürgermeister Matthias Weber (FWG).

Bei den Ausgaben seien mehrere Positionen darauf zurückzuführen, dass Unterhaltungsarbeiten verschoben worden seien, so die Verwaltungsmitarbeiterin. Als Beispiele nannte sie 80.000 Euro für die Erneuerung des Daches des Rathauses, 40.000 Euro für die Sanierung der Bücherei und 70.000 Euro für die Reparaturarbeiten in mehreren Straßen.

Der Prozentsatz der Umlage, der an die Verbandsgemeinde gezahlt werden muss, wird von 25 auf 27 Prozent erhöht, der Prozentsatz der Grundschulumlage erhöht sich von 5,89 auf 7,39. Insgesamt muss die Stadt rund 1,9 Millionen Euro an die Verbandsgemeinde abführen. Die Kreisumlage bleibt bei 43,6 Prozent und beträgt 2021 2,4 Millionen Euro.

Bei den Investitionen sind die größten Beträge jeweils eine Million Euro für die Sanierung der Stadtmauer und für den Kauf von Grundstücken im geplanten Baugebiet Blumenau. Für die Sanierung der Stadtmauer bekommt Freinsheim Zuschüsse in Höhe von 850.000 Euro. Mit 350.00 Euro schlägt die Renaturierung des Fuchsbachs zu Buche, davon sind 315.000 Euro durch Zuschüsse abgedeckt. 215.000 Euro sind für die Sanierung des Erdgeschosses des Retzeranwesens veranschlagt, hier erhofft man sich einen Zuschuss von knapp 97.000 Euro.

Ausgaben wirtschaftlich vertretbar

Für Ausgleichsflächen muss die Stadt 350.000 Euro ausgeben. 200.000 Euro kostet die weitere Umgestaltung des Friedhofs, davon werden 104.000 Euro durch einen Zuschuss gedeckt. 105.000 Euro sind für den Parkplatz an der Quelle eingeplant, davon übernimmt das Land 63.000 Euro. 300.000 Euro will die Stadt durch den Verkauf eines Mehrfamilienhauses einnehmen. Für die Finanzen der Stadt wäre es besser, wenn man auf den Parkplatz an der Quelle und das Baugebiet Blumenau verzichten würde, so Schmitz. Weber entgegnete, dass er die Ausgaben aus „wirtschaftlicher Sicht für vertretbar“ halte.

„Ich warne vor Einsparungen bei Investitionen“, so Weber. Die seien erforderlich, „um unser Vermögen in Ordnung zu halten und zu mehren“. Die Stadt sei finanziell „nicht an einem Punkt, wo wir die Reißleine ziehen müssen“, betonte der Bürgermeister. Zudem sei es wichtig, dass die öffentliche Hand jetzt investiert, um die Wirtschaft am Laufen zu halten.