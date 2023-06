Weil er im Februar 2022 eine Amtsärztin am Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim genötigt haben soll, Corona-Maßnahmen zurückzunehmen, musste sich ein 72-jähriger Mannheimer am Mittwoch vor dem Amtsgericht in Bad Dürkheim verantworten. In einem Brief soll der Rentner der Medizinerin damit gedroht haben, dass er sie für alle Schäden haftbar machen werde, die ihm durch Pandemie-Maßnahmen entstünden. Er machte sie persönlich dafür verantwortlich, wenn Menschen in ihren Rechten eingeschränkt und deren Gesundheit gefährdet würden und forderte sie auf, die Corona-Regelungen zurückzunehmen.

Er hätte den Brief niemals unterschrieben, wenn er gewusst hätte, dass ihm das Schreiben als versuchte Nötigung ausgelegt werde, verteidigte sich der Mannheimer. Er sei nicht der Urheber des Schreibens, sondern dieses sei gemeinsam von einer Gruppe verfasst worden. Der 72-Jährige muss als Auflage 400 Euro zahlen. Danach wird das Verfahren eingestellt.

