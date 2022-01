Die Stadt Bad Dürkheim sagt ihre Wein-Nächte und die Kneipen-Wanderung „Nightgroove“ ab. Das hat die Stadt am Donnerstagvormittag mitgeteilt. Die „anhaltend kritische Corona-Situation“ lasse das nicht zu, so die Stadt. Bereits 2021 mussten die gut besuchten Veranstaltungen abgesagt werden. Nicht nicht abgesagt sind lediglich (W)Einkaufsnacht und die Dürkheimer WeinKür. Diese sollen allerdings später stattfinden als vorgesehen.

Weinbergnacht

Die Termine fürs kommende Jahr sind der 3. und 4. März 2023. Die bereits gekauften Weinpässe für die Weinbernacht behalten laut Stadt ihre Gültigkeit. Der Vorverkauf geht unmittelbar weiter. Wer seine bereits erworbenen Weinpässe zurückgeben will, kann sich an die jeweilige Vorverkaufsstelle wenden. Informationen und Tickets für die Weinbergnacht 2023 sind unter www.weinbergnacht.de erhältlich

Die (W)Einkaufsnacht

Die (W)Einkaufsnacht wird vom 9. Februar auf den 5. März verschoben. Dann soll die Dürkheimer Innenstadt wieder farblich illuminiert werden und zum Shoppen und Flanieren einladen. Dabei schmücken bis zu zehn Meter hohe Lichtkegel, Leuchtschnecken sowie Fantasiefiguren mit wechselnden Farben die Straßen rund um Römer- und Stadtplatz. Dürkheimer Winzer bieten in einzelnen Geschäften ihre Tropfen zu Probierpreisen an. „Ein gemütlicher Stadtbummel mit der Familie, in der neuen Frühjahrskollektion stöbern und danach an der frischen Luft ein gutes Glas Wein genießen – ein Lichtblick in der doch eher tristen Pandemiezeit“, sagt Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). Details zum Programm werden laut Stadt in Kürze auf www.bad-duerkheim.com bekannt gegeben.

Forum Pfalz

Auf die Verkostung von Weinen beim Forum Pfalz muss erneut verzichtet werden. Laut Stadt laufen bereits die Planungen für das kommende Jahr. Termine sind der 25. und 26. Februar.

Dürkheimer WeinKür

Die WeinKür findet nicht wie geplant am 12. Februar, sondern erst am 30. April 2022 ab 19 Uhr statt. Durch den Abend begleiten dabei die amtierende Dürkheimer Weinprinzessin Lea I. und Sensorik-Experte Steffen Michler. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, weitere Dürkheimer Weine in einer freien Probe zu genießen. Wo das Ganze stattfindet, will die Stadt nach eigener Aussage in Kürze auf ihrer Internetseite veröffentlichen.

„Nightgroove “

Das Kneipenfestival fällt nun zum dritten Mal in Folge aus. Solange das Tragen von Masken und die Abstandsregeln ein Teil des Alltags sind, sehen die Veranstalter keine Möglichkeit, den „Nightgroove“ auszurichten. Der nächste Termin ist nun der 15. April 2023. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder können dort zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden.

Bad Dürkheimer Wein-Nächte 2023