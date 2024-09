Der Weg von der L525 zur Feuerwehr, Kita und Grundschule in Friedelsheim ist dringend sanierungsbedürftig. Die Gönnheimer beteiligen sich an den Sanierungskosten – weil der Weg gemeinsame Einrichtungen verbindet. Gönnheims Bürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG) stellte in der Sitzung des Gemeinderats klar: Obwohl der Weg auf Friedelsheimer Gemarkung liegt, wolle man den Nachbarn bei den Sanierungskosten nicht alleine lassen, denn sowohl Schule als auch Kita und Feuerwehr sind gemeinsame Einrichtungen, auch die Bauern- und Winzerschaft beider Orte ist betroffen. Die Straße soll nach einem neuartigen, erheblich billigeren Verfahren für 41.000 Euro saniert werden, Gönnheim und Bauern- und Winzerschaft sollen je 25 Prozent bezahlen, Friedelsheim 50 Prozent.