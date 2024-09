Am Montag starten die Sanierungsarbeiten am Friedelsheimer Wirtschaftsweg, der von der L525 bis zur Grundschule Friedelsheim-Gönnheim führt.

Wie Friedelsheims Bürgermeisterin Anja Bletzer ( FWG) mitteilt, waren die Arbeiten kurzfristig möglich geworden, da die ausführende Firma noch einen Termin für dieses Jahr habe anbieten können. Konkret gehe es bei den Sanierungsarbeiten um die Säuberung und Neuverfüllung der Löcher und Risse sowie den Überzug mit heißem Bitumen, sodass wieder eine glatte und gut befahrbare Fläche entsteht. Gearbeitet werde in mehreren Abschnitten, beginnend mit dem südlichen Teil vor der Grundschule. Bei gutem Wetter, teilt Bletzer mit, könnten die Arbeiten bis 5. Oktober abgeschlossen sein.

Weil die Arbeiten auch einige Einschränkungen für die Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim, die Grundschule sowie die Kita Weltentdecker mit sich bringen, habe es ein koordinierendes Gespräch mit den Einrichtungen gegeben. Eltern sollten Schule und Kita möglichst nicht mit dem Auto anfahren und die Elternhaltestellen auf der Rückseite des Feuerwehrgerätehauses nur zum Halten benutzen. Fußgänger und Fahrradfahrer kämen vom Feldweg und von der Hauptstraße aus zu Schule und Kita.

Geplant ist laut Bletzer, dass die Maßnahme am 4. Oktober mit der Sanierung des nördlichen Abschnitts beendet wird. An diesem Tag seien Schule und Kindergarten geschlossen. Die Ortsgemeinde Gönnheim sowie die Bauern- und Winzerschaft beteiligen sich zu je 25 Prozent an den Gesamtkosten von rund 40.000 Euro.