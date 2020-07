Wie Trainer Sebastian Dumont mitgeteilt hat, verlässt Timo Konietzka den SV Weisenheim, der in die Fußball-Bezirksliga aufgestiegen ist. Der 28-jährige Konietzka soll sich dem Aufsteiger in die A-Klasse Rhein-Pfalz, TuS Sausenheim, angeschlossen haben.

„Sausenheim wird von Mischa Bengel trainiert, den Timo aus gemeinsamen Zeiten in Obersülzen kennt“, informiert Weisenheims Vorsitzender Uwe Koob. Der spielstarke Mittelfeld- und Abwehrspieler bestritt zwischen 2015 und 2019 in vier Spielzeiten insgesamt 97 Punktspiele für die Weisenheimer. In der abgebrochenen Runde 2019/20 kam er wegen einer Verletzung aber nur neunmal zum Einsatz.

Auch der erst vor einem Jahr gekommene Simon Swoboda steht nicht mehr zur Verfügung. Der offensive Mittelfeldspieler bestritt nur sechs Partien für den SVW. „Er hat immer wieder Rückenprobleme und hört vermutlich auf“, informiert Dumont.

Zwei Neuzugänge

Dagegen haben die Blau-Roten den 22 Jahre alten Abwehrspieler Paul Hermes vom Bezirksligisten BSC Oppau geholt. Der frühere Fußgönheimer war beim BSC allerdings nur Ergänzungsspieler und kam von März 2019 bis März 2020 siebenmal im Bezirksligateam zum Einsatz. Gekommen ist auch Mittelfeldspieler Florian Reitmeister vom SV Altdorf-Böbingen (A-Klasse Rhein-Mittelhaardt). Er stand in der Vorrunde noch im Kader des BSC Oppau, spielte jedoch nur einmal und war längere Zeit verletzt.

„Außerdem sollen Maximilian Stahl, Marcel Baumann, Niklas Diemer und Serhat Özdemir aus der Zweiten Mannschaft immer wieder mal am Training teilnehmen. Sie haben uns in der vergangenen Runde teilweise schon ausgeholfen“, berichtet Dumont. Insgesamt werde der SV Weisenheim eine stark verjüngte Mannschaft ins Rennen schicken.