Thomas Jung verlässt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim. Der 55-jährige Inspektionsleiter wechselt zum 1. Mai in gleicher Funktion nach Grünstadt. Jung, der im Landkreis Bad Dürkheim wohnt, hatte die Leitung der Dürkheimer Inspektion 2017 übernommen. Zuvor war er stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Frankenthal. Mit seiner Zeit in der Kurstadt verbinde er viele schöne Erinnerungen, sagte der Vater von zwei Söhnen. Der Wechsel nach Grünstadt bedeute für ihn ein „Stück mehr Nähe zur Heimat“.

Seine Nachfolge tritt Katja Bauer an. Die 46-jährige Erste Polizeihauptkommissarin lebt in der Nähe der Kurstadt und war seit 2019 persönliche Mitarbeiterin der Polizeipräsidenten Thomas Ebling und Georg Litz. Zuvor leitete sie die Polizeiwache in Maxdorf.