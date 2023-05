Voraussichtlich noch bis Freitag ist die Weinstraße Süd in Folge des am Mittwoch entdeckten Wasserrohrbruchs gesperrt. Das hat der technische Leiter der Bad Dürkheimer Stadtwerke, Sascha Palzer, mitgeteilt. Das Leck habe man bereits gefunden und ein großes Rohrstück ausgetauscht, sagte er. Jedoch wurde bei diesen Arbeiten ein weiteres kleines Leck entdeckt, das auffällig sei und ebenfalls noch repariert werden müsse. „Deshalb könnten die Arbeiten bis morgen andauern“, so Palzer. Die Baustelle habe sich inzwischen zu einer größeren Grube ausgeweitet. „Das dauert auch noch ein bisschen, bis wieder eine befahrbare Oberfläche vorhanden ist.“

Vier Anwohner seien durch den Rohrbruch betroffen gewesen. Bereits am Mittwochabend habe man die Wasserversorgung aber wieder herstellen können. Durch das neue Leck könne es jetzt nur noch für kurze Zeit zu Einschränkungen kommen.

Dem überörtlichen Verkehr wird weiterhin empfohlen, den Bereich großflächig zu umfahren.