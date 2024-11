Nach dem Wasserrohrbruch in der Gönnheimer Straße in Ellerstadt laufen die Reparaturarbeiten durch die Friedelsheimer Gruppe.

Wie Simon Mohr, Technischer Leiter des Wasserversorgers, erklärt, war die Leitung in der Nacht zum Mittwoch auf einer Länge von rund 2,20 Meter gerissen. Durch den großen Druck auf der Leitung und wenige Wasserabnehmer in der Nacht waren Fahrbahn und Gehweg auf etwa zehn Metern unterspült worden. Geplant ist nach der Reparatur der Wasserleitung, die aus dem Jahr 1928 stammt, am Freitag die Asphalt-Tragschicht auf den 21 Meter langen und 7,50 Meter breiten Bereich aufzubringen. Am Montag folgte die oberste Feinschicht. Dann könnte die Straße am Dienstag wieder freigegeben werden. Die Umleitung erfolgt nach neusten Informationen von Gönnheim aus über den Kreisel bei Birkenheide und nicht über die Schubertstraße.

Derweil hat sich am Donnerstag unweit von dem ersten Rohrbruch ein weiterer ereignet, der ein Teil des Gehwegs an der Ecke Bahnhofstraße/Georg-Fitz-Straße unterspült hat. Betroffen sei ein Haus, für das eine Wasser-Notversorgung geplant ist. Wie der zweite Rohrbruch repariert wird, wird laut Simon derzeit abgestimmt.