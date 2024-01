Die Leistadter Hauptstraße bleibt bis Freitag voll gesperrt. Das hat Dürkheims Stadtwerke-Chef Peter Kistenmacher auf Nachfrage mitgeteilt. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an der Wasserleitung nach einem Wasserrohrbruch am Donnerstag. Zwar hätten Mitarbeiter das Leck wie geplant am Freitagnachmittag entdeckt und „notdürftig“ repariert. Der nötige Austausch des Leitungsabschnitts habe sich aber als aufwendiger herausgestellt als gedacht. Für die Reparatur sei es notwendig, das Wasser im betroffenen Gebiet erneut abzustellen. Dies sei aber planbar und werde angekündigt, so Kistenmacher.