Ein Wasserrohrbruch sorgt in Wachenheim für Ärger. Wegen einer Sperrung kommt es zu Rückstaus. Was heißt das für Besucher des Kräutermarkts am Sonntag?

Seit Dienstag, 21. April, ist die Waldstraße (K16) in Wachenheim zwischen den Anwesen 51 und 61 voll gesperrt. Grund sind Reparaturarbeiten nach einem Wasserrohrbruch. Wer in Richtung Lindenberg will, muss über die B39 nach Neustadt und dann in Richtung Bad Dürkheim fahren – und umgekehrt. Ein Umweg, den nicht alle Autofahrer gern in Kauf nehmen.

Seit Beginn der Maßnahme wird die Schlossgasse als Umleitung genutzt, wie Anwohner beobachtet haben. Es kommt zu Rückstaus an den mobilen Ampeln, die gewährleisten sollen, dass der Verkehr in der Schlossgasse nur jeweils in eine Richtung erfolgt. Die Schlossgasse ist aber aufgrund ihrer baulichen Gegebenheiten nicht als Umleitungsstrecke gedacht, wie die Verbandsgemeinde-Verwaltung betont. Die Durchfahrt sei nur für Anwohner und Anlieferer vorgesehen, appelliert Simona Häusner, Leiterin des Fachbereichs Bürgerdienste, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Im Navigationssystem werde die Strecke nicht als Umleitungsstrecke ausgewiesen, sondern der Verkehr über Neustadt geleitet.

„Die Schlossgasse ist keine Umleitungsstrecke, das kann sie gar nicht leisten“, betont Häusner. Wer nicht Anwohner, Anlieferer oder Teil der Rettungsdienste sei, für den sei die Durchfahrt nicht gestattet. Kontrollmöglichkeiten hat die Verbandsgemeinde als Ordnungsbehörde indes nicht, da sie nur für den ruhenden Verkehr zuständig ist. „Wir müssen auf die Vernunft der Menschen hoffen“, sagt Häusner.

Wie lange die Arbeiten dauern werden, sei noch nicht absehbar. „Wir hoffen, dass es innerhalb von drei Wochen passiert“, sagt die Fachbereichsleiterin. Die Dauer hänge von der Schwere des Schadens ab.

Gesperrt ist die Waldstraße also in jedem Fall am Sonntag, 3. Mai, wenn der Kräutermarkt im Ortskern ansteht. Häusner empfiehlt neben der Anreise per Bus und Bahn die Parkmöglichkeiten am Alten Galgen. Autofahrer sollten beachten: Der Parkplatz an der katholischen Kirche wird derzeit angelegt und ist nicht nutzbar.