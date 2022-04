Gut eine Stunde bekämpfte die Weisenheimer Feuerwehr in Weisenheim am Sand am Samstag einen Wasserrohrbruch. Gegen 11 Uhr wurden die Wehrleute in die Speyrer Straße gerufen.

Laut Pressesprecher der Wehren der VG Freinsheim, Bodo Wenngatz, ergoss sich aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss Wasser in die darunter liegenden Etagen. Die Einsatzkräfte schlossen die Hauptwasserhähne in der Wohnung und beseitigten den Wasserschaden soweit wie möglich. Die acht Einsatzkräfte, die mit einem Fahrzeug vor Ort waren, kehrten laut Feuerwehr gegen 12 Uhr ins Gerätehaus zurück.