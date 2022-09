Im Bereich der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim – zwischen Hausnummer 36 und 38 – ist am Mittwochmorgen im Fahrbahn- und Gehwegbereich ein Wasserrohrbruch aufgetreten. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Dürkheimer Stadtwerke arbeiten demnach bereits an der Fehlerbehebung. Die Arbeitsstelle wurde laut Stadt gesichert.

Die Mannheimer Straße ist aus Fahrtrichtung Ludwigshafen kommend weiterhin in alle Richtungen befahrbar. Aus der Mannheimer Straße kommend wird der Verkehr in Richtung Ludwigshafen über die Gutleutstraße/B 37 abgeleitet. Verkehrsteilnehmer können aus der Gutleustraße nicht in die Mannheimer Straße in Richtung Ludwigshafen fahren und werden daher in Richtung Stadtmitte abgeleitet. Die Taktung der Ampel im Bereich Mannheimer Straße/Gutleustraße wurde angepasst – das heißt die die Schaltzeiten wurden verlängert. Auch der Fußgängerverkehr wird weiterhin über die Ampel geregelt. Fußgänger, die aus dem Bereich Rustengut kommen, folgen einer Querungshilfe am Netto-Markt in Richtung Triftweg.