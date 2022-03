[Aktualisiert am Sonntag, 16.55 Uhr]: Ein Wasserrohrbruch in der Nacht zum Samstag hat einen größeren Wasserschaden am Erpolzheimer Rathaus und an einem gegenüberliegenden Gebäude verursacht, wie Wehrleiter Kai Bühler berichtet. Auch musste die Hauptstraße gesperrt werden, die Umleitung führt durch die Raiffeisenstraße. Die Feuerwehr sei in der Nacht zum Samstag zwischen 4 und 5 Uhr verständigt worden, berichtet Bühler. „Das Wasser ist quer durch die Straße gelaufen“, sagt Bühler.

Die Wasserwerke seien schnell vor Ort gewesen und hätten das Wasser abgestellt. Auch Mitarbeiter der Baufirma Schlatter seien bald eingetroffen. Trotzdem habe das Wasser erst zwischen 16 und 17 Uhr wieder angestellt werden können. Die Baugrube sei noch geöffnet, da weitere Arbeiten erforderlich seien. Bis diese abgeschlossen sind, bleibe die Sperrung bestehen.

Im Rathaus seien der Keller und das Erdgeschoss stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Erst kürzlich waren das Büro des Bürgermeisters und der Ratssaal hierher verlegt worden. In der Hauptstraße kommt es immer wieder zu Wasserrohrbrüchen, die dortige Wasserleitung ist über 100 Jahre alt