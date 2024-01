Am Samstag gegen 19.30 Uhr ist in der Haintorstraße in Freinsheim zu einem Wasserrohrbruch gekommen, berichtet die Polizei. Da dieser nicht umgehend behoben werden konnte, musste der Haupthahn der Wasserleitung abgestellt werden. Dies hatte zur Folge, dass Anwohner der Haintorstraße bis zum Sonntagmorgen kein fließendes Wasser zur Verfügung hatten.