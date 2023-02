[Aktualisiert um 16.47 Uhr] Zu einem Verkehrschaos kam es am Montagnachmittag in Herxheim am Berg, da die Hauptstraße für den Verkehr gesperrt werden musste. Nach Angaben der Verwaltung in Freinsheim hat es an der engsten Stelle der Straße einen Wasserrohrbruch in der Hauptleitung gegeben. Zwei Häuser können derzeit nach Auskunft von Büroleiter Jörg Heidemann nicht mehr über die Leitung ihr Trinkwasser beziehen. Sie bekommen ihr Wasser über große Behälter zur Verfügung gestellt.

Die anderen Häuser der Hauptstraße sind kurzfristig an eine Notleitung angeschlossen worden. Wie Ordnungsamtsleiter Jens Schäfer mitteilte, wurde für die ganze Woche eine Vollsperrung der Hauptstraße angeordnet. Ab Dienstag wird sich die Freinsheimer Baufirma Schlatter um den Schaden kümmern.