Am Sonntagnachmittag kam es in der Breitestraße zu einem Wasserrohrbruch im Bereich einer Baustelle, berichtet die Feuerwehr Freinsheim. Umliegende Gebäude und Keller waren laut Wehr aber nicht betroffen. Die zuständigen Stellen und örtlichen Wasserwerke wurden umgehend informiert. Der Einsatz sei nach kurzer Zeit beendet gewesen. Da die Wasserleitung in der Straße aber laut Wehrbericht „abgeschiebert“ werden musste, kam es zu Beeinträchtigungen für die Anwohner.