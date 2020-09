Am Dienstag um 20.25 Uhr ist die Freinsheimer Feuerwehr zu einem weiteren Wasserrohrbruch in der nördlichen Ringmauer gerufen worden. Sie rückte nach eigenen Angaben mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften aus. Parallel wurde der Bereitschaftsdienst der Wasserwerke alarmiert, der kurz darauf an der Einsatzstelle eintraf. Damit war der Einsatz der Feuerwehr und einer Polizeistreife, die ebenfalls vor Ort war, nach einer halben Stunde beendet, teilt die Wehr mit.