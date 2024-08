Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung hat die Wasserqualität des Kneippbeckens im Kurpark geprüft und für in Ordnung befunden. Das teilte eine Sprecherin der Kreisverwaltung mit.

Untersucht wurde das Wasser auf Colibakterien und Enterokokken. Dies seien die üblichen Untersuchungen, wie sie beispielsweise bei Schwimmbädern oder Badeseen gemacht würden. Zweifel an der Wasserqualität in dem neuen Becken waren unter anderem aufgekommen, weil das Becken stark, aber nicht immer fachgerecht genutzt wird. Zudem wird es in der Regel lediglich zweimal die Woche komplett geleert, der Kneippbund empfiehlt dagegen, dass bei stark genutzten Becken bis zu dreimal wöchentlich eine Grundreinigung vorgenommen wird.

Anders als Schwimmbäder oder Badeseen werden Kneippbecken nicht in einem festen Zyklus, sondern nach Bedarf in Absprache mit dem Betreiber kontrolliert.