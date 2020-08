Ein Unbekannter hat am Freitag um 8.50 Uhr nach Angaben der freiwilligen Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim einen Hydranten in der Bahnhofstraße am Dorfgemeinschaftshaus abgefahren. Dadurch trat eine große Menge Wasser aus und floss über das im Dorf auch als „Marktler Platz“ bekannte Areal. Die Wehr rückte mit zwei Einsatzwagen und neun Rettungskräften an. Bei ihrem Eintreffen waren allerdings bereits Mitarbeiter der Friedelsheimer Gruppe vor Ort, um den Schaden zu beheben. „Wir mussten deshalb nicht mehr eingreifen“, berichtete Wehrführer Peter Hoffmann.

Der materielle Schaden war laut Geschäftsführer Wilfried Weber von der Friedelsheimer Gruppe eher gering. „Viel schlimmer war die höhere Fließgeschwindigkeit, die durch den beschädigten Hydranten und die große Menge an ausgetretenem Wasser entstanden ist“, erklärte er gegenüber der RHEINPFALZ. Hierdurch seien nämlich Ablagerungen losgerissen worden, was Trübungen in zahlreichen Haushalten verursacht habe. „Wir mussten in dem Bereich großflächig die Leitungen spülen und haben mehrere Anrufe bekommen wegen des braunen Wassers“, erzählte er. Dieses sei zwar nicht gesundheitsschädlich, aber im Haus haben wolle es natürlich trotzdem niemand. Deswegen seien seine Mitarbeiter unterwegs, um auch die betroffenen Hausleitungen zu spülen. „Das ist ein großer Aufwand“, sagte er.