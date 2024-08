Vermeintliche Handwerker haben einer 80 Jahre alten Dürkheimerin am Mittwoch gegen 14 Uhr Schmuck und Geld im Wert von etwa 2000 Euro gestohlen. Die bisher unbekannten Täter gaben laut Polizei vor, den Wasserdruck im Haus in der Dresdener Straße prüfen zu wollen. Einer der Männer verwickelte die Seniorin im Badezimmer in ein Gespräch und lenkte sie so ab. Währenddessen suchte der andere Täter das Anwesen nach Wertgegenständen ab. Eine Beschreibung der beiden Täter liegt nicht vor. Die Dürkheimer Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 06322 9630.