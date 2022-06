Seit Langem regnet es gar nicht oder höchstens mal ein paar Tropfen. Das fehlende Nass bringt viele Lebewesen in Not. Deswegen haben diese drei „Baumläufer“-Jungs im Kriemhildenstuhl Wasser in einen Tümpel eingefüllt.

Damit wollen Noah, Konstantin und Laurenz erreichen, dass die dort lebenden Tiere nicht sterben. Auch der Drachenfelsclub, dem das Gelände gehört, bringt immer wieder Wasser hierher. Im Steinbruch bauten vor langer Zeit die Römer Sandstein ab. Heute pflanzen sich im Wasser der felsigen Becken und Rinnen unterschiedliche Tiere fort. Dazu gehören viele Arten von Insekten. Im Kriemhildenstuhl leben zum Beispiel mehrere interessante Libellenarten.

Auch Kaulquappen findest du dort. Aus ihnen entwickeln sich Kröten, Frösche oder Unken. Und es gibt die Larven von Molchen und Salamandern. Du merkst: Im Wasser wimmelt es von Leben. Das bleibt allerdings ziemlich verborgen und für viele Menschen unsichtbar.

Larven sterben, wenn Tümpel austrocknen

Wenn es lange nicht regnet, ist das besonders schlimm für die Tiere, die sich im Wasser entwickeln. Wo Tümpel austrocknen, sterben die darin lebenden Larven. Das ist im Mai und Juni schon an vielen Stellen passiert, wo Kröten und Frösche ihren Laich abgelegt haben. Die daraus geschlüpften Larven können nur im Wasser überleben, weil sie noch durch Kiemen atmen. Erst wenn sie sich zum Lungenatmer entwickelt haben, verlassen sie das Wasser und verbringen ihr weiteres Leben an Land.