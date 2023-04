Im vergangenen Jahr verzeichnete das Wasserwerk der Verbandsgemeinde Freinsheim einen Wasserverlust von 15,7 Prozent. Der geförderten Menge von rund einer Million Kubikmetern stand eine verkaufte Menge von rund 865.300 Kubikmetern gegenüber. Deswegen wurde im gesamten Versorgungsgebiet das Wassenetz nach Lecks untersucht. Gefunden wurden drei Brüche in der Retzerstraße – hier gingen 200 Kubikmeter am Tag verloren –, in der Südlichen Ringstraße – etwa 30 Kubikmeter Verlust pro Tag – sowie in der Weinstraße in Herxheim am Berg – rund 20 Kubikmeter Verlust. Die Lecks seien umgehend repariert worden, informierte Werkleiter Felix Haller den Werkausschuss. Auf Basis des aktuellen Netzzustandes würden die geförderten Wassermengen täglich nachverfolgt und mit den Vorjahren verglichen. Bei Abweichungen werde eine kurzfristige Leckageortung veranlasst. Außerdem sollen die Versorgungsgebiete mit älteren Leitungen in einem jährlichen Turnus kontrolliert werden. led