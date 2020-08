Kostenloses Trinkwasser gibt’s künftig an zwei Stellen in der Innenstadt. Ein erster Brunnen ist nun errichtet worden.

Auf Knopfdruck sprudelt etwa 15 Sekunden lang Wasser aus dem Brunnen. Der Trinkwasserspender steht im Kurpark, in der Nähe der Brunnenhalle. Noch fehle das Pflaster rundherum, sagte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) am Donnerstag im städtischen Bauausschuss. Ein zweiter Brunnen werde in den nächsten Tag am Ludwigsplatz installiert. Die Brunnen waren eigentlich an anderen Standorten geplant. Der Kurpark-Brunnen sollte ursprünglich in Nähe der Saline stehen, der andere eigentlich am Römerplatz. Beides sei wegen unzureichender Wasserleitungen nicht umsetzbar gewesen, so Glogger. Die Idee zur Aufstellung der Brunnen geht auf einen Antrag der Grünen zurück. Die Kosten für einen Brunnen beziffert die Stadt auf rund 13.500 Euro. Aus dem Landes-Förderprogramm „100 öffentliche Trinkwasserspender für Rheinland-Pfalz“ gibt es 4000 Euro pro Brunnen. Damit will das Land einen Beitrag zur Vermeidung von Plastikmüll leisten und eine Begegnungsstätte schaffen.