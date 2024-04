Zwei Vertreter der Selztal Verwaltung aus Nieder-Olm, die für Wasgau Märkte plant, werden in der Sitzung des Gemeinderats in Weisenheim am Sand, Donnerstag, 18. April, 18.15 Uhr, ihre Pläne für das Baugebiet „Auf der Schafweide“ vorstellen. Dort soll ein Wasgau-Markt entstehen. Geplant ist laut Ortsbeigeordnetem Klaus Mathis (FWG), dass der Rat den Aufstellungsbeschluss zum entsprechenden Bebauungsplan von Mai 2020 aufhebt und stattdessen einen neuen Beschluss mit leicht geändertem Geltungsbereich in Richtung Bauhof beschließt.

Hintergrund ist die noch zu klärende Frage der zukünftigen Gebietsentwässerung. Außerdem beschäftigt sich der Gemeinderat unter anderem mit dem Naturschutz-Gutachten für den Keschdeberg.