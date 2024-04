Der Gemeinderat in Weisenheim am Sand hat eine weitere Hürde auf dem Weg Richtung Supermarkt in der Schafweide genommen: Bei vier Gegenstimmen aus den Reihen der SPD hat der Rat den geänderten Geltungsbereich für das Baugebiet beschlossen. Wenn alles läuft wie von Wasgau und der für die Planung des Markts zuständigen Selztal Verwaltungs GmbH gedacht, könnte der Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern südlich der Bahnlinie Ende 2026 eröffnen. Das haben Planungsvertreter bei der Sitzung am Donnerstag erklärt.

Insgesamt benötigt der Wasgau rund 7400 Quadratmeter Fläche für den Markt, Zufahrten, 67 Parkplätze und Grünflächen. Die Zufahrt soll nicht über die Wiesenstraße führen, sondern direkt nach dem Bahnübergang realisiert werden. „Der Markt, der auch regional bestückt werden soll, passt fantastisch nach Weisenheim“, führte Wolfgang Eppler von der Selztal Verwaltung aus.